  • BIST 83.625
  • Altın 316,759
  • Dolar 6,6011
  • Euro 7,0456
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

İran'da koronavirüsten ölenleri sayısı artıyor: 24 saatte 127 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812'ye yükseldi.
İran'da koronavirüsten ölenleri sayısı artıyor: 24 saatte 127 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812'ye yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 1812'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1411 artarak 23 bin 49'a ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalananların yaş ortalamasının 59, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğunu aktaran Cihanpur, 8 bin 376 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini dile getirdi.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da kritik toplantı başladı23 Mart 2020 Pazartesi 13:02
  • Güvenlik güçleri göz açtırmıyor: Sahte dezenfektan ve maske üreticilerine23 Mart 2020 Pazartesi 12:56
  • Bakan Kasapoğlu açıkladı: Kaç bin kişi karantinada23 Mart 2020 Pazartesi 12:33
  • Taksimde hareketli anlar: Karantinadan kaçan kadın yakandı23 Mart 2020 Pazartesi 11:45
  • HDP'li 5 başkan terörden gözaltına alındı23 Mart 2020 Pazartesi 11:41
  • Ziraat Bankası duyurdu! Kredi ödemeleri ertelendi23 Mart 2020 Pazartesi 11:39
  • Kargo paketlerinden koronavirüsü bulaşır mı?23 Mart 2020 Pazartesi 11:27
  • Kovid-19'da 14706 kişi hayatını kaybetti23 Mart 2020 Pazartesi 11:23
  • MSB: Birliğe yeni katılan erler, 14 gün gözetim altında tutulacak 23 Mart 2020 Pazartesi 10:50
  • Cezaevindeki ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı23 Mart 2020 Pazartesi 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti