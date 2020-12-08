İran'da son 24 saatte 323 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 323 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11 bin 23 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 917'ye vaka sayısının da 1 milyon 62 bin 397'ye çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 780'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 754 bin 224 olduğunu ifade etti.
Ülkede 6 milyon 477 bin 718 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
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