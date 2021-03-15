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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 100 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100 artarak 61 bin 330'a yükseldi.
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 100 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 980 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 963'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 330'a, vaka sayısının da 1 milyon 754 bin 933'e çıktığını ifade etti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 839'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 499 bin 301'e ulaştığını bildirdi.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 781 bin 317 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ülke genelinde risk durumuna göre 11 şehrin "kırmızı", 32 şehrin "turuncu", 251 şehrin "sarı" ve 154 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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