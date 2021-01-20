İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 84 kişi hayatını kaybetti

İran'da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 182 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 840'ının hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 57'ye, vaka sayısının ise 1 milyon 348 bin 316'ya çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 214'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 137 bin 812'ye ulaştığını ifade etti.
Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 688 bin 732 olduğunu kaydetti.
Sözcü Lari, ülke genelinde 10 kentin kırmızı, 23 kentin turuncu, 163 kentin sarı ve 252 kentin de mavi olarak belirlendiğini söyledi.
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