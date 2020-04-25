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İran'da türbelerin yeniden açılması gündemde

Koronavirüs tehdidinin henüz ortadan kalkmadığı ülkede Ramazan ayına girilmesiyle birlikte türbe tartışması başladı.
İran'da türbelerin yeniden açılması gündemde

Koronavirüsün dünyada etkisini yüksek oranda gösterdiği ülkelerden biri de İran oldu.

Ölümcül virüse karşı tedbirleri almakta oldukça geç kalan İran yönetimi, ölü sayısının her geçen gün artmasının ardından türbeleri ve camileri kapattı.

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte İran'da cami ve türbelerin açılması konusunda tartışmalar yaşanır oldu.

"TİCARİ FİRMALAR AÇIK, CAMİ VE TÜRBELER NEDEN KAPALI"

"Tüm ticari firmalar açıkken, cami ve türbelerin açık olmaması kabul edilemez" diyen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed'deki temsilcisi Ayetullah Ahmed Alamolhoda, hükümete Ramazan ayında vatandaşlara bu kutsal mekanların kapılarını açma çağrısı yaptı.

RUHANİ, RAPOR İSTEDİ

Ruhani, Sağlık Bakanı Said Namaki’den cami ve türbelerin yeniden ibadet ve ziyarete açılmasının mümkün olup olmadığı, eğer mümkünse bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda detaylı bir rapor hazırlamasını talep etti.

Cumhurbaşkanlığı internet sitesindeki açıklamaya göre, Ruhani oluşturulan koronavirüs salgını kriz komitesinin Pazar günü bu konuda bir karara varacağını kaydetti.

SAĞLIK BAKANI: SON DAKİKADA GOL YEMEYELİM

Sağlık Bakanı Namaki ise "Koronavirüsle mücadelede ilk başarıları kaydetmiş olsak da oyunun son dakikalarında acı şekilde gol yememek için dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

Namaki, Ramazan ayında yeni bir salgın dalgasının önüne geçmek istediklerini vurguladı. İran'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı5 bin 650'ye ulaşırken, vaka sayısı da 89 bini aştı.

 

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