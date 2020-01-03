  • BIST 113.490
  • Altın 296,455
  • Dolar 5,9684
  • Euro 6,6489
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

İran'dan flaş karar, jetler sınıra gönderildi

Amerika'nın İranlı komutan Kasım Süleymani'ye yönelik suikastı sonrasında İran'dan ilk somut adım geldi. ABD'den intikam alacaklarını açıklayan İranlı yetkililer savaş jetlerini sınıra yönlendirdi.
İran'dan flaş karar, jetler sınıra gönderildi

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından F-14 jetleri sınıra sevk edildi.

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağını vurgulayan Tahran yönetimi, sınır boyunca F-14 savaş jetlerini konuşlandırdı. İran dini lideri Hamaney, Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Amerika'dan intikam alınacağını söylemişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor. Süleymani'nin öldürülmesi, ABD ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu ikiye katlayacak" demişti.

İRAN'DAN İNTİKAM SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.

İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

SÜLEYMANİ'NİN YERİNE KAANİ GELDİ

İran dini lideri Hamaney, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı.

3 GÜNLÜK YAS
İran'da Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi. İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi üzerine, halk sokağa döküldü. Süleymani suikastı sonrası ülkede ABD ve İsrail karşıtı gösteriler düzenleniyor. İranlılar, Amerika'ya yönelik lanet sloganları attı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enflasyon yüzde 11.84 olarak gerçekleşti03 Ocak 2020 Cuma 10:44
  • Sıfır otomobili, 'ayıplı' çıktı; sahibi, para iadesiyle yerli otomobil alacak03 Ocak 2020 Cuma 10:37
  • Esnafın telefonun hattını ele geçirip, 76 bin TL dolandırdılar03 Ocak 2020 Cuma 10:31
  • İran lideri Ali Hamaney: Suçluları acı bir intikam bekliyor03 Ocak 2020 Cuma 09:56
  • Saldırı sonrası İsrail'de panik havası: Saldırıya karşı harekete geçtiler03 Ocak 2020 Cuma 09:54
  • ABD'li senatörlerden Kasım Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki03 Ocak 2020 Cuma 09:44
  • Türkiye ve dünya gündemi 3 Ocak 202003 Ocak 2020 Cuma 09:35
  • Elektrik Kesintisi 3 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ03 Ocak 2020 Cuma 09:31
  • Su Kesintisi 3 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ03 Ocak 2020 Cuma 09:30
  • Acı haberi MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu03 Ocak 2020 Cuma 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti