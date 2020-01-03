İran'dan flaş karar, jetler sınıra gönderildi

Amerika'nın İranlı komutan Kasım Süleymani'ye yönelik suikastı sonrasında İran'dan ilk somut adım geldi. ABD'den intikam alacaklarını açıklayan İranlı yetkililer savaş jetlerini sınıra yönlendirdi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından F-14 jetleri sınıra sevk edildi.

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağını vurgulayan Tahran yönetimi, sınır boyunca F-14 savaş jetlerini konuşlandırdı. İran dini lideri Hamaney, Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Amerika'dan intikam alınacağını söylemişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor. Süleymani'nin öldürülmesi, ABD ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu ikiye katlayacak" demişti.

İRAN'DAN İNTİKAM SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.

İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

SÜLEYMANİ'NİN YERİNE KAANİ GELDİ

İran dini lideri Hamaney, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı.

3 GÜNLÜK YAS

İran'da Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi. İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi üzerine, halk sokağa döküldü. Süleymani suikastı sonrası ülkede ABD ve İsrail karşıtı gösteriler düzenleniyor. İranlılar, Amerika'ya yönelik lanet sloganları attı.