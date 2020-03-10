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İran'dan getirilen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınanlar taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar son testin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.
İran'dan getirilen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınanlar taburcu edildi

İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 25 Şubat'ta tedbiren gözlem altına alınanlar, son testlerinin de negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniğinde Kovid-19 nedeniyle gözlem altında tutulan vatandaşların yerli tanı kitiyle yapılan ve 90 dakikada sonuç alınabilen son testlerinin sonuçları da negatif çıktı. 

Tedbiren gözlem altında tutulan 65 kişi, test sonuçlarının negatif çıkmasının yanı sıra 14 günlük gözlem süresinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Çok sayıda koronavirüs vakasının görüldüğü İran'dan THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağıyla Ankara'ya gelen 132 yolcu ve 10 kişilik mürettebat, 25 Şubat'ta Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent'teki Tıbbi Gözlem Kliniğinde tedbiren gözlem altına alınmıştı. 

Bu kişilerden Kum ve Meşhed öyküsü olmayanların bir kısmı 2 Mart Pazartesi günü taburcu edilmişti.

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