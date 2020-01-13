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İran'dan İngiltere'ye nota

İran yönetimi, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in, Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası verdi.
İran'dan İngiltere'ye nota

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macaire'in "anormal hareketi ve yasa dışı gösterilere katılması" nedeniyle bakanlığa çağrıldığı ve Tahran yönetiminin resmi protesto notasının kendisine ve İngiltere yönetimine iletildiği ifade edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan Büyükelçi Macaire, bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.

Macaire'in dün akşamki gösterilere katılması nedeniyle bugün rejim yanlıları tarafından elçiliğin önünde protesto gösterisi düzenlenmişti.

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