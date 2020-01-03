İran'dan peş peşe açıklamalar: 'ABD'den acı bir intikam alacağız'

İran lideri Ali Hamaney, Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluları acı bir intikam bekliyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın direnç göstermede daha kararlı olacağını ve Süleymani'nin intikamının alınacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise 'ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.' ifadesini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında Süleymani'nin yakınlarına ve İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi. Hamaney, ülkede üç gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

RUHANİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, Süleymani suikastının Tahran'ı direnç göstermede daha kararlı kılacağını ve Süleymani'nin intikamının alınacağını bildirdi.

"Bu korkakça hareket elbette Amerika'nın bölgedeki hayal kırıklığı ve çaresizliğinin bir başka işaretidir" diyen Ruhani, "Şüphesiz ki İran'ın büyük ailesi ve bölgede diğer özgürlük arayan uluslar Amerika'nın gerçekleştirdiği bu korkunç suçtan intikam alacaklar" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: ABD TÜM SONUÇLARINDAN SORUMLU OLACAKTIR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kasım Süleymani'nin DEAŞ, El Kaide ve Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi.

İranlı generale yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayan Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'DEN ACI BİR İNTİKAM ALACAĞIZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.