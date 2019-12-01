  • BIST 106.904
  • Altın 270,531
  • Dolar 5,7397
  • Euro 6,3243
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

İran'ı domuz gribi vurdu

İran'da domuz gribi nedeniyle son bir haftada 19 kişi hayatını kaybetti.
İran'ı domuz gribi vurdu

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkede H1N1 virüsü (domuz gribi) nedeniyle son bir haftada 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.  

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Reisi "Son bir haftada H1N1 virüsü tespit edilen ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 273 kişiden 19'u hayatını kaybetti." dedi.

Ülkede geçen yıla oranla bu yıl domuz gribi vakasında artış olduğuna dikkati çeken Reisi, söz konusu virüsün en çok Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde görüldüğünü kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Bir kase yoğurt yiyorsak yanında elma da tüketin'29 Kasım 2019 Cuma 09:36
  • Günde bir paket sigara zatürre riskini 2,9 kat artıyor29 Kasım 2019 Cuma 09:35
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu yıl 5 bin 110 kişi kızamıktan öldü28 Kasım 2019 Perşembe 09:12
  • Tekirdağ'da, Batı Nil Virüsü can aldı25 Kasım 2019 Pazartesi 23:41
  • 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite yaşıyor25 Kasım 2019 Pazartesi 18:00
  • Çocukları 'babaanne usulü' besleyin uyarısı24 Kasım 2019 Pazar 10:15
  • Diş tedavilerinde maliyet düzenli kontrolle azalıyor24 Kasım 2019 Pazar 09:33
  • Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada22 Kasım 2019 Cuma 21:30
  • Mobil uygulama 'Eczanem Nerede' hizmete girdi22 Kasım 2019 Cuma 09:22
  • Prof. Dr. Hatipoğlu: Elektronik sigaralar da KOAH'a neden oluyor20 Kasım 2019 Çarşamba 21:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti