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İran’ın Ankara Büyükelçisi’nden tehdit gibi sözler: ABD’nin korkması lazım

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand Kasım Süleymani’nin ABD’nin düzenlediği operasyonla Bağdat’ta öldürülmesi sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İran’ın Ankara Büyükelçisi’nden tehdit gibi sözler: ABD’nin korkması lazım

Büyükelçi Farazmand CNN TÜRK’ten Sena Alkan’a konuştu.

Farazmand’ın sözlerinden satır başları şöyle:

Trump döneminin en kötü kararlarının başında geliyor bu yaptıkları.

Trump ve Pompeo çok erken sevindiler ama bu sevinçleri çok uzun sürmeyecek. Aptalca bir karar ve aptalca bir hareket bu yapılan.

Bu operasyon cinayet ve terör.

Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız hep bunu söyledik ama bunu söylesek de ABD’nin bu hatasının bir sonucu olacaktır.

Bunu da sorumluluğu tamamen ABD’ye aittir. Onlar bu bedeli ödeyecekler.

Süleymani bölgenin önemli bir şahsiyetiydi. Irak’ın da misafiriydi.

Irak makamlarının davetiyle gelmişti.

Bu yaptıklarından ABD’nin korkması lazım.

Her zaman diplomasi kapsının açık olmasına inanan taraf bizdik. Ama bu kapıyı kapatan biz değiliz ABD.

Siyasetteki başarısızlıklarını örtmek için askeri ve resmi bir şahsiyeti terörize ettiler.

Tahran’ın kararını bekleyeceğiz nasıl bir karar olacağına. Kararı Tahran yönetimi verecek elbette.

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