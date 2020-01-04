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İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama: İntikamımız çok sert olacak

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık, "çok sert bir şekilde intikam alacaklarını" söyledi.
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama: İntikamımız çok sert olacak

Amerikan NBC Ulusal Televizyonuna konuşan Ravançi, Süleymani'nin Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat’ta bulunduğunu belirterek, öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı bir eylem olduğunu vurguladı.

İntikamımız çok sert olacak
Ravançi, “Bu, ABD tarafından yapılan bir saldırganlıktır, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli bir generaline ne olduğuna kayıtsız kalamayız. Nerede, ne zaman, nasıl, bilmiyorum ama intikamımız çok sert olacak. Kesinlikle bir misilleme yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Amerika zaten savaşı başlattı
Aynı gün CNN televizyonuna da mülakat veren Ravançi, "ABD ile İran arasında savaşa mı gidildiği" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Amerika, İran’a karşı sadece ekonomik savaş değil, bunun ötesinde, ülkesinde ve bölgede sevilen, İran ordusunun en üst düzeydeki bir generaline suikast düzenleyerek zaten savaşı başlattı. Bu olaya gözümüzü kapatamayız. İran, kendi seçimine göre hareket edecektir.”

Ravançi, ABD’nin uluslararası hukuka aykırı haraket ettiğini tekrarlayarak, “ABD yönetimi tarafından yürütülen bu eylemin sonuçları olacak. Gelecekte olacakların tam sorumluluğunu taşımalıdırlar.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymanı ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

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