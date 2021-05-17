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İran'ın kuzeydoğusunda 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem

İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinde, 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
İran'ın kuzeydoğusunda 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Cacerm ilçesi olan depremler, yerel saatle 03.34 ve 05.24'te kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, depremde can kaybı yaşanmadığı, bazı evlerin hasar gördüğü aktarıldı.

Yerin 16 ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremlerin ardından, olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Yaralı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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