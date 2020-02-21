  • BIST 117.200
  • Altın 323,242
  • Dolar 6,1089
  • Euro 6,6225
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

İran'la Kovid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı

Sağlık Bakanı Koca'nın İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefon görüşmesinde Kovid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
İran'la Kovid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

"Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor. "(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler. Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz."    

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca: 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak13 Şubat 2020 Perşembe 05:03
  • Türkiye'den koronavirüs hamlesi: Özel olarak geliştirildi, yurtdışına satılacak12 Şubat 2020 Çarşamba 15:31
  • Koronavirüse karşı geliştirilen aşı 18 ay içinde çıkabilir11 Şubat 2020 Salı 20:48
  • Çin ve Almanya'da kuş gribi salgını11 Şubat 2020 Salı 06:29
  • Koronavirüse karşı reçete verdi10 Şubat 2020 Pazartesi 14:13
  • 37 ilde eğitime kar engeli10 Şubat 2020 Pazartesi 09:10
  • Sigaranın Türk ekonomisine maliyeti 120 milyar lira09 Şubat 2020 Pazar 13:39
  • Sigara Bırakma Danışma Hattı aracılığıyla takip edilenlerin yüzde 20'si sigarayı bıraktı09 Şubat 2020 Pazar 11:42
  • Sigara Türkiye'de her yıl binlerce can alıyor09 Şubat 2020 Pazar 11:33
  • Sigara dünya genelinde yılda 8 milyon cana mal oluyor09 Şubat 2020 Pazar 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti