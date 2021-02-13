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İranlı diplomatın yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı.
İranlı diplomatın yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı

Güvenlik kamerası kayıtlarında, 8 Şubat'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu katına gelen İran Diplomatik Pasaport sahibi Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin, pasaport kontrol noktasında işlem yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınması ve ekip otosuna bindirilmesi yer alıyor.

Olay
Şişli'de, 14 Kasım 2019'da İranlı Mesut Mevlevi'nin bir otomobilden açılan ateş sonucu öldürülmesiyle ilgili cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K.'nin de aralarında olduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmış, 7 zanlı tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma dosyasına dahil edilen bilgiler doğrultusunda bir süre önce hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan yakalama kararı çıkarılan ve İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi olduğu öğrenilen Mohammad Reza Nasırzadeh N., İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmış, 9 şubatta tutuklanmıştı.

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