İranlı enerji uzmanları Tahran yönetiminin günlük 8 milyon varil petrol üretebileceği görüşünde

İranlı enerji uzmanları, ABD'nin uyguladığı yaptırımların sona ermesi halinde şu an günlük 4 milyon varilden fazla olan üretim kapasitesinin 8 milyon varile kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Enerji uzmanları Sepehr Sepehri, Borzo Kanberi ve Maziyar Zend, yaptırım altındaki İran enerji sektörünün durumunu ve petrol sanayisinin geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.

İranlı uzman Sepehri, yaptırımların kalkmasının ve kazan-kazan siyasetinin tüm dünyanın olduğu gibi İran'ın da çıkarına olacağını belirterek, "Dünya enerji sektöründe önemli bir rolümüz var. Yabancı ortaklarımızın daha akıllıca hareket etmesi halinde biz de onlarla çalışmak istiyoruz. Yaptırımlar zayıflar ya da kalkarsa tüm dünya ile çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar sürecinde İran'ın üretim kapasitesinin azalmadığını, sadece üretilen miktarın düştüğünü aktaran Sepehri, "İran Milli Petrol Şirketi, günlük 4 milyon varilden daha fazla petrol üretebilir. Bu potansiyele sahip. Yaptırımlar kalkarsa İran'ın 4 milyon olan üretim kapasitesi 6-8 milyon varile çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol sanayisinin geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecekte de İran'ın en önemli sektörü olmaya devam edeceğini dile getiren Sepehri, şunları söyledi:

"Ülkenin ekonomisi önemli oranda petrole dayalıdır. Petrol sanayisi uzun yıllardır yaptırım şartları nedeniyle baskı altındadır ancak buna rağmen birçok projeyi hayata geçirmeyi başardı. Yaptırım şartlarında işimizi yapabildiysek yaptırımların kalkmasıyla daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum."

İran petrol sektörünün geleceğinden umutlu olduğunu ifade eden Sepehri, "Şu an dünya daha iyi kararlar alıyor ve daha mantıklı hareket ediyor. İran'ın enerji piyasasından silinemeyeceğini biliyorlar. Silmeye çalışanlar bunu başaramadı." görüşünü paylaştı.

"İran'ın üretim potansiyeli açısından hiçbir problemi yok"

Petrol Bakanlığında 24 yıldır çalışan enerji uzmanı Borzo Kanberi de ABD yaptırımlarının İran için sınırlamalar meydana getirdiğini, bu yüzden dahili potansiyele yöneldiklerini dile getirdi.

Kanberi, "Yaptırımlar kalkarsa bizim için çok fırsatlar oluşacaktır. Dünya petrol sanayisiyle iyi ilişkilerimizin olmasını istiyoruz. Dünya petrol piyasasında yerimizin olması için çaba göstermeliyiz. İran'ın üretim potansiyeli açısından hiçbir problemi yoktur." diye konuştu.

Enerji uzmanı Maziyar Zend ise yaptırım sürecinde birçok alanda yerli üretime ağırlık verdiklerini ve daha önce ithal ettikleri boruları şimdi kendilerinin ürettiğini kaydetti.

Zend, "Petrol sanayisi yıllardır yaptırım altında fakat faaliyetlerini sürdürüyor. Petrol sanayisinin geleceğini aydınlık görüyorum. Bazı kuyuların ömrü doluyor, bazılarına da bakım yapılması gerekiyor. Bakım için gerekli teçhizatı dışarıdan alıyorduk şimdi kendimiz üretiyoruz." ifadelerini kullandı.