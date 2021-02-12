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İranlı siyasetçi Ali Mutahhari ülkesinin dış politikasını eleştirdi

İran'da ılımlı muhafazakar kimliğiyle tanınan siyasetçi Ali Mutahhari, ülkesinin dış politikadaki tercihlerini eleştirerek, Arap ülkeleri ve ABD ile ilişkilerin genişletilmesi gerektiğini söyledi.
İranlı siyasetçi Ali Mutahhari ülkesinin dış politikasını eleştirdi

Fars Haber Ajansına göre, devrimin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, başkent Tahran'da katıldığı bir öğrenci programında ülkesinin dış politikasını değerlendirdi.

İran'ın özellikle Arap ülkeleri ve ABD'ye karşı izlediği politika tercihlerini eleştiren Mutahhari, "Arap ülkeleriyle ilişkilerimizi iyileştirebilirdik ve bu ihmal edildi. Arap ülkelerini füzelerle tehdit etmek yerine onları kendimize çekmeliyiz." dedi.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurulduğunu hatırlatan Mutahhari, "Bir politikamız olsaydı Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz Haşimi'nin dönemindeki gibi olurdu. Mısır'la ilişkilerimiz neden kesilsin? Bölgede Hamas ve Hizbullah olmak üzere yalnızca iki dosta sahip olmak yeterli değil." diye konuştu.

"Adım adım ABD ile birlikte hareket etmeliyiz"
ABD ile ilişkiler konusuna da değinen Mutahhari, "ABD ile bütün sorunumuz İsrail'le ilgili ve bunun dışında bir sorunumuz yok. Filistin'in değerlerini koruyarak Fransa ve İngiltere'yle olduğu gibi ABD ile de ilişkilerimizi genişletmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ilişkiler açısından ABD'nin önemli olduğunu söyleyen ve ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetiminin, eski Başkan Barack Obama dönemindeki politikalara yakınlaşacağına işaret eden Mutahhari, "Adım adım ABD ile birlikte hareket etmeliyiz. Nihayetinde Obama'nın dönemi (Donald) Trump döneminden farklıydı. Onların arasında bir fark olmadığını söylemek doğru değildir. Biri dengesiz diğeri ise akildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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