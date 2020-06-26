  • BIST 114.668
  • Altın 389,240
  • Dolar 6,8505
  • Euro 7,6786
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

İranlı yolcuları taşıyan uçak İstanbul'a geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların yapılamadığı için İran'da kalan, Türkiye'de çalışma ve ikamet izni bulunan 110 İranlı yolcu özel seferle İstanbul'a geldi.
İranlı yolcuları taşıyan uçak İstanbul'a geldi

İranlı yolcuları taşıyan Meraj Airlines'e ait uçak saat 12.30'da Tahran'dan İstanbul'a geldi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri uçağa giderek Koronavirüs nedeniyle yolcuların sağlık durumları hakkında bilgi alırken, yolcuların vücut ısıları termal kamera ile ölçüldü.

Türkiye'de çalışma ve ikamet izni bulunan İranlı yolcular uzun bir süreden sonra Türkiye'ye dönmekten mutlu olduklarını söyledi.

Tahran'dan İstanbul'a gelen yolculardan Ziban Revani, seferler yapılamadığı için uzun zamandır İran'da bulunduğunu belirterek, "3 yıldır burada yaşıyorum. Kızım burada üniversitede okuyor. Buraya gelmek istedim ama uçuş yoktu" dedi.

Samira Yezdani ise, 1 aydır İran'da bulunduğunu, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğun ve İran'a dönmek istemediğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi26 Haziran 2020 Cuma 18:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek gençlerle sohbet etti26 Haziran 2020 Cuma 16:50
  • Milas-Bodrum Havalimanı'na Almanya'dan gelen ilk uçak "su takı" töreniyle karşılandı26 Haziran 2020 Cuma 16:27
  • İranlı yolcuları taşıyan uçak, İstanbul'a geldi26 Haziran 2020 Cuma 16:27
  • MHP lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı26 Haziran 2020 Cuma 16:23
  • İstanbul'da hafta sonu öğrenci ve YKS görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak26 Haziran 2020 Cuma 16:11
  • Özel sektöre 'ULAK Haberleşme AŞ'ye ortaklık' daveti26 Haziran 2020 Cuma 16:10
  • Konya'da feci kaza: 6 ölü26 Haziran 2020 Cuma 16:07
  • Bakan Koca'dan öğrencilere 'YKS' önerisi26 Haziran 2020 Cuma 15:47
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz26 Haziran 2020 Cuma 15:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti