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İrem'i kaçırarak fuhşa zorladığı iddia edilen çift, adliyede

BURSA’da, İrem G.’yi evinin önünden otomobille kaçıran ve fuhşa zorladığı öne sürülen Haydar -Leyla B. çifti, Kütahya’nın Yoncalı Mahallesi’nde Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu.
İrem'i kaçırarak fuhşa zorladığı iddia edilen çift, adliyede

Bursa’da oturan İrem G., geçen cuma günü Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi’nde evine yürüdüğü sırada 41 R 1635 plakalı otomobile zorla bindirilip, kaçırıldı. Kaçırılma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken, İrem G. Kütahya’nın Yoncalı Mahallesi’nde otomobilden atlayarak, yakındaki jandarma karakoluna sığındı. İrem G., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ersin T. ve Esen Ö., İrem G.’nin şikayetçi olmaması üzerine jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İrem G., kendisini fuhşa zorlayanların ise Haydar B. ve Leyla B. çifti olduğunu söyleyerek, "Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım. Fırsatını bulunca onlardan kaçarak, Bursa’da kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştım. Ancak Haydar ve Leyla B. beni burada bulup, kaçırdı. Beni fuhuş yapmam için yeniden Eskişehir’e götürüyorlardı. Yolda otomobilden atlayarak kaçtım ve karakola sığındım" dedi.

TESLİM OLDULAR

İrem G.’yi fuhşa zorladıkları iddiasıyla aranan Haydar ve Leyla B. çifti, otomobille geldikleri Yoncalı Mahallesi’nde jandarma ekiplerine teslim oldu. Sağlık kontrolünün ardından Yoncalı Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan şüpheli çift, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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