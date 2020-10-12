  • BIST 1.175
  • Altın 488,831
  • Dolar 7,8819
  • Euro 9,3141
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
SON DAKİKAAnkara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
»

'İrfan Can Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle aynı ortamda bulunduğu için ay-yıldızlı ekibe katılmadı'

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılan ancak İstanbul'da kalan İrfan Can Kahveci'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle aynı ortamda bulunduğundan dolayı ay-yıldızlı ekibe katılmadığını açıkladı.
'İrfan Can Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle aynı ortamda bulunduğu için ay-yıldızlı ekibe katılmadı'

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Takım kadrosuna davet edilen İrfan Can'ın 1 Ekim Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konunun A Milli Takım Sağlık Ekibi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu ile paylaşıldığı bildirildi.

Milli futbolcunun tedbir kapsamında izolasyonda tutulduğunun aktarıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktıktan sonra A Milli Takım sağlık ve idari ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar çağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7. günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır. Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım idari ve sağlık ekipleri ile anında paylaşılmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF locaları yüzde 50 kapasiteyle taraftara açtı11 Ekim 2020 Pazar 09:33
  • Kaan Ayhan sakatlığı gerekçesiyle milli takım aday kadrosundan ayrıldı10 Ekim 2020 Cumartesi 18:24
  • Heat, NBA finalinde 2. galibiyetini elde etti10 Ekim 2020 Cumartesi 09:41
  • Galatasaray ile Ümit Milli Takım golsüz berabere kaldı10 Ekim 2020 Cumartesi 09:40
  • 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu10 Ekim 2020 Cumartesi 09:39
  • A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki son antrenmanını yaptı09 Ekim 2020 Cuma 22:14
  • Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı09 Ekim 2020 Cuma 21:17
  • EURO 2020 play-off finalistleri belli oldu09 Ekim 2020 Cuma 09:07
  • Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde09 Ekim 2020 Cuma 09:06
  • Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 71-8008 Ekim 2020 Perşembe 23:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti