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Irmağın çamurlu ve temiz kollarından gelen suları, böyle buluştu

KARADENİZ'e akan Bartın Irmağı’nın kollarının iki farklı rengi, havadan dronla görüntülendi. Derenin bir kolundan çamurlu, bir kolundan temiz su gelirken, sular ırmakta buluştu.
Irmağın çamurlu ve temiz kollarından gelen suları, böyle buluştu

Bartın’da yaklaşık 1 haftadır yağan yağmurun sonrasında ırmağın iki kolunda renk değişikliği oldu. Dereler, Bartın Irmağı’nın Gazhane Burnu’nda birleşirken, renklerinin farklılığı da dikkati çekti. Kozcağız beldesinden gelen suyun renginin normal olduğu görülürken, Ulus ve Arıt derelerinden gelen suyun ise çamurlu olduğu görüldü.

Farklı renkteki 2 derenin sularının birleşmesi, Gazhane Burnu’nda ilginç görüntüler oluşturdu. Çamurlu su ile normal suyun birleştiği an havadan da görüntülendi.

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