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Irmakta su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur kaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde su seviyesi düşük olduğu sırada Manavgat Şelalesi altında bulunan adacığa yürüyerek çıkan 3 genç, suyun aniden yükselmesiyle mahsur kaldı.
Irmakta su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur kaldılar

Tatil amacıyla İstanbul'dan Manavgat'a gelen 5 arkadaştan Hamit Yıldız (23), Buğra Emirhan Kor (26) ve Yunus Başkaya (28), dün saat 14.00 sıralarında Manavgat Irmağı'nda su seviyesi düşük olduğu sırada Manavgat Şelalesi'nin altındaki adacığa suda yürüyerek geçti. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen gençler, ırmakta su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu çıktıkları adacıkta mahsur kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren gençler, adacıkta bulunan ağaçların dallarına tutunarak, çevredekilerden yardım istedi.

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İhbarla olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile sağlık görevlileri geldi. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan gençler, itfaiye kurtarma botu ile alınarak ırmak kenarına çıkarıldı. Hamit Yıldız, fenalık geçirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulundu. Hastaneye gitmek istemeyen gençler, ifadeleri için Jandarma Merkez Komutanlığı'na götürüldü.
Manavgat Irmağı'nın üst kısmında bulunan barajın kapaklarının kapatılması dolayısıyla zaman zaman su seviyesi düşerken, kapakların açılması sonucu ani seviye yükselmeleri yaşanıyor.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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