Slumdog Millionaire (Milyoner) ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmlerindeki rolleriyle uluslararası üne kavuşan 53 yaşındaki Bollywood yıldızı Irrfan Khan, hayatını kaybetti.

Bollywood yıldızı Irrfan Khan, 53 yaşında hayatını kaybetti. Peki Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan hangi filmlerde rol aldı?

Irrfan Khan , tam adıyla Sahahbzade Irrfan Ali Khan 7 Ocak 1967 yıında Hindistan’ın Rajasthan eyaletinin Jaipur şehrinde dünyaya geldi. 18.3m boyundaki tecrübeli oyuncu, Hindistan tarihinin en iyi aktörlerinden birisi de olarak görülüyor. Irrfan Khan ’ın çocukluğundan beri tek hayali oyuncu olmaktı ve Yeni Delhi’de buna uygun eğitimler aldı. Daha sonra yavaş yavaş yolunu çizmeye başladı. Irrfan Khan, 23 Şubat 1995 yılından beri Sutapa Sikdar ile evli bu evlilikten bir de çocukları bulunuyor. Ayrıca kendisi en iyi yönetmen Oscar ödülü alan Milyoner ve Pi’nin Yaşamı filmlerinde de rol alan tek Bollywood aktörü olarak tanınıyor.

Irrfan Khan , kariyeri boyunca 136 sinema filmi , televizyon yapımında rol aldı ve toplamda 16 ödül kazandı , 23 ödüle de aday gösterildi. Irrfan Khan’ın en önemli ve tanınmış filmleri Pi’nin Yaşamı (2012), Jurassic World (2015), Milyoner – Slumdog Millionaire (2008) ve İnanılmaz Örümcek Adam (2012) olarak biliniyor. Irrfan Khan , oyunculuk tecrübesine 1987 yılında televizyon yapımı Shrikant ile başladı. Hindistan’da uzun yıllar çok çeşitli televizyon filmleri, diziler ve yapımlarda rol aldı. 2000’li yıllara kadar Hindistan sınırları içinde bulunan Irrfan Khan , ilerleyen yıllarda Hollywood sektörüne de açılmaya ve adından söz ettirmeye başladı.

