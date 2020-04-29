  • BIST 100.802
  • Altın 383,305
  • Dolar 6,9879
  • Euro 7,5923
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

Irrfan khan kimdir?

Slumdog Millionaire (Milyoner) ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmlerindeki rolleriyle uluslararası üne kavuşan 53 yaşındaki Bollywood yıldızı Irrfan Khan, hayatını kaybetti.
Irrfan khan kimdir?

Bollywood yıldızı Irrfan Khan, 53 yaşında hayatını kaybetti. Peki Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan hangi filmlerde rol aldı?

Irrfan Khan, tam adıyla Sahahbzade Irrfan Ali Khan 7 Ocak 1967 yıında Hindistan’ın Rajasthan eyaletinin Jaipur şehrinde dünyaya geldi. 18.3m boyundaki tecrübeli oyuncu, Hindistan tarihinin en iyi aktörlerinden birisi de olarak görülüyor. Irrfan Khan’ın çocukluğundan beri tek hayali oyuncu olmaktı ve Yeni Delhi’de buna uygun eğitimler aldı. Daha sonra yavaş yavaş yolunu çizmeye başladı. Irrfan Khan, 23 Şubat 1995 yılından beri Sutapa Sikdar ile evli bu evlilikten bir de çocukları bulunuyor. Ayrıca kendisi en iyi yönetmen Oscar ödülü alan Milyoner ve Pi’nin Yaşamı filmlerinde de rol alan tek Bollywood aktörü olarak tanınıyor.

milyoner.jpg

Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan hangi filmlerde rol aldı?

Irrfan Khan, kariyeri boyunca 136 sinema filmi, televizyon yapımında rol aldı ve toplamda 16 ödül kazandı, 23 ödüle de aday gösterildi. Irrfan Khan’ın en önemli ve tanınmış filmleri Pi’nin Yaşamı (2012), Jurassic World (2015), Milyoner – Slumdog Millionaire (2008) ve İnanılmaz Örümcek Adam (2012) olarak biliniyor. Irrfan Khan, oyunculuk tecrübesine 1987 yılında televizyon yapımı Shrikant ile başladı. Hindistan’da uzun yıllar çok çeşitli televizyon filmleri, diziler ve yapımlarda rol aldı. 2000’li yıllara kadar Hindistan sınırları içinde bulunan Irrfan Khan, ilerleyen yıllarda Hollywood sektörüne de açılmaya ve adından söz ettirmeye başladı.

jurassic-world.jpeg

Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan hangi filmlerde rol aldı?

Irrfan Khan, 2010 yılında başrolünde Gabriel Byrne’nin rol aldığı In Tretmant adlı drama dizisinde yedi bölüm boyunca Sunil Sanyal karakterini canlandırdı. In Treatment, 1 Altın Küre Ödülü aldı. Hollywood’daki bir diğer önemli rolü de İnanılmaz Örümcek Adam ile oldu. 2012 yapımda Rajit Ratha karakterini canlandırırken, aynı yıl içinde yine bir Hint filmi olan Pi’nin Yaşamı’nda karşımıza çıktı. Irrfan Khan, Pi’nin Yaşamı’nda Pi Patel karakterinin yetişkin, büyük halini canlandırdı. Film, toplamda 4 Oscar aldı, 74 ödül kazandı ve 119 ödüle de aday gösterildi. Ayrıca filmde Pi Patel rolünde de Suraj Sharma oynadı. Ayrıca yoğun görsel efektler vardı ve filmin maliyeti 120 milyon dolar tutmuştu. 2015 yılında ise Jurassic World adlı yeniden çevrilen macera filminin kadrosundaydı. Irrfan Khan, son olarak No Bed of Roses, Durga Rani Singh, Cehennem, The Wicked Path ve The Song of Scorpions adlı yapımlarla karşımıza çıkacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mercedes Kadir kimdir?19 Nisan 2020 Pazar 10:42
  • Ercüment Ovalı kim?17 Nisan 2020 Cuma 11:15
  • Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu özgeçmişi14 Nisan 2020 Salı 13:57
  • Haydar Baş kimdir?14 Nisan 2020 Salı 10:40
  • Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?TRT’nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm’de gördüğümüz Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?13 Nisan 2020 Pazartesi 16:12
  • Wikileaks’in kurucusu Julian Paul Assange kimdir?12 Nisan 2020 Pazar 10:54
  • Andrew Jack kim? Andrew Jack koronavirüsten mi öldü?01 Nisan 2020 Çarşamba 11:23
  • Mustafa Sagir kim? TRT’nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm’de gördüğümüz Mustafa Sagir kim?24 Mart 2020 Salı 13:11
  • Harvey Weinstein kimdir? Harvey Weinstein koronavirüse mi yakalandı?23 Mart 2020 Pazartesi 11:12
  • Hacı Taşan kimdir? Neşet Ertaş’ın Hacı Taşan türküsü ne?22 Mart 2020 Pazar 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti