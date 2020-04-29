Bollywood yıldızı Irrfan Khan, 53 yaşında hayatını kaybetti. Peki Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan hangi filmlerde rol aldı?
Irrfan Khan, tam adıyla Sahahbzade Irrfan Ali Khan 7 Ocak 1967 yıında Hindistan’ın Rajasthan eyaletinin Jaipur şehrinde dünyaya geldi. 18.3m boyundaki tecrübeli oyuncu, Hindistan tarihinin en iyi aktörlerinden birisi de olarak görülüyor. Irrfan Khan’ın çocukluğundan beri tek hayali oyuncu olmaktı ve Yeni Delhi’de buna uygun eğitimler aldı. Daha sonra yavaş yavaş yolunu çizmeye başladı. Irrfan Khan, 23 Şubat 1995 yılından beri Sutapa Sikdar ile evli bu evlilikten bir de çocukları bulunuyor. Ayrıca kendisi en iyi yönetmen Oscar ödülü alan Milyoner ve Pi’nin Yaşamı filmlerinde de rol alan tek Bollywood aktörü olarak tanınıyor.
Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan hangi filmlerde rol aldı?
Irrfan Khan, kariyeri boyunca 136 sinema filmi, televizyon yapımında rol aldı ve toplamda 16 ödül kazandı, 23 ödüle de aday gösterildi. Irrfan Khan’ın en önemli ve tanınmış filmleri Pi’nin Yaşamı (2012), Jurassic World (2015), Milyoner – Slumdog Millionaire (2008) ve İnanılmaz Örümcek Adam (2012) olarak biliniyor. Irrfan Khan, oyunculuk tecrübesine 1987 yılında televizyon yapımı Shrikant ile başladı. Hindistan’da uzun yıllar çok çeşitli televizyon filmleri, diziler ve yapımlarda rol aldı. 2000’li yıllara kadar Hindistan sınırları içinde bulunan Irrfan Khan, ilerleyen yıllarda Hollywood sektörüne de açılmaya ve adından söz ettirmeye başladı.
Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan hangi filmlerde rol aldı?
Irrfan Khan, 2010 yılında başrolünde Gabriel Byrne’nin rol aldığı In Tretmant adlı drama dizisinde yedi bölüm boyunca Sunil Sanyal karakterini canlandırdı. In Treatment, 1 Altın Küre Ödülü aldı. Hollywood’daki bir diğer önemli rolü de İnanılmaz Örümcek Adam ile oldu. 2012 yapımda Rajit Ratha karakterini canlandırırken, aynı yıl içinde yine bir Hint filmi olan Pi’nin Yaşamı’nda karşımıza çıktı. Irrfan Khan, Pi’nin Yaşamı’nda Pi Patel karakterinin yetişkin, büyük halini canlandırdı. Film, toplamda 4 Oscar aldı, 74 ödül kazandı ve 119 ödüle de aday gösterildi. Ayrıca filmde Pi Patel rolünde de Suraj Sharma oynadı. Ayrıca yoğun görsel efektler vardı ve filmin maliyeti 120 milyon dolar tutmuştu. 2015 yılında ise Jurassic World adlı yeniden çevrilen macera filminin kadrosundaydı. Irrfan Khan, son olarak No Bed of Roses, Durga Rani Singh, Cehennem, The Wicked Path ve The Song of Scorpions adlı yapımlarla karşımıza çıkacak.
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