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İş adamı Cemalettin Sarar ve eşini darbederek soygun yapan iki sanığa 27'şer yıl hapis cezası

Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan soygun yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki sanık 27'şer yıl hapisle cezalandırıldı.
İş adamı Cemalettin Sarar ve eşini darbederek soygun yapan iki sanığa 27'şer yıl hapis cezası

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Moldova uyruklu tutuklu sanıklar Iulia Dragusan ve Alexandr Aricov'un savunmaları, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Cemalettin Sarar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Davanın son duruşmasında savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Dragusan ve Aricov'u "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve mala zarar verme" suçlarından 27'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 18 Mayıs 2019'da Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasaları soyulmuştu.

Gözaltına alınan iki şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olarak çalışan Iulia Dragusan tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra 4'ü kadın 6 zanlı, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Zanlılar, Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmış ve suçlamaları reddetmişti. Mahkeme, Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.

Moldova uyruklu 6 şüpheli, iki ülke makamları arasında gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından geçen yıl 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlükleri görevlilerine teslim edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.A, A.A, T.T. ve N.K, savcılıktaki sorguları sonrası salıverilmiş, Alexandr Aricov tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

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