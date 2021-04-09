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İş adamı İsmail Hakkı Kısacık'ın FETÖ üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İsmail Hakkı Kısacık ve avukatı Özgür Kumral katıldı. Müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı Mehmet Alagöz de duruşmada hazır bulundu.
İş adamı İsmail Hakkı Kısacık'ın FETÖ üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan TUSKON'a ilişkin ana davadan dosyası ayrılan iş adamı İsmail Hakkı Kısacık hakkında mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın silahlı FETÖ üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada, celse arası verilen savcılık mütalaasına ilişkin sanık Kısacık'ın son savunması alındı. Savunmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın son sözlerinin sorulmasına ve bu nedenle duruşmanın 16 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.

Mütalaa
Celse öncesi verilen savcılık mütalaasında, ticaretle uğraşan sanığın Bank Asya hesap hareketlerinin büyüklüğü, zamanı, alınan, çekilen ve yatırılan para miktarı incelendiğinde, Kısacık'ın kurban, bağış, burs, aidat, yardım vs. adı altında FETÖ ile irtibatlı kişi ve kurumlara para gönderdiğinin belirlendiği vurgulandı.

Sanığın, dijital inceleme raporunda yine silahlı FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı kişi ve kurumlara yönelik LOG kayıtları ile program kalıntılarının bulunduğu bilgisi de mütalaada yer aldı.

Mütalaada, sanığın yurt dışı gezilerine ilişkin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bir örgüt üyesinin beyanları, aile bireylerinin okuduğu okul ve bulunduğu ülke, iletişimin tespiti kayıtlarına göre görüştüğü kişi ve konular, KHK kapsamında kapatılan TUSKON ve FİADER'e üye olması, geçmiş ticari ve kişisel hayatı ile yaptığı eylemler birlikte değerlendirildiğinde Kısacak'ın, FETÖ'nün talimatlarını yerine getirdiği anlatıldı.

Mütalaada, sanığın dijital programlar, sosyal hayatta dernekler ve geziler ile örgüt irtibatının devam ettiği anlatılarak, söz konusu eylemlerin ve gerçekleştirdiği zamanlar da (17-25 Aralık ve sonrası) birlikte değerlendirildiğinde silahlı FETÖ üyesi olduğu kanaatine varıldığına işaret edildi.

Sanığın silahlı FETÖ üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanığın daha önce hiç tutuklanmaması, kaçma şüphesi, oğlunun ABD'de olması, İsviçre'deki bankalarda yüksek meblağlı parasının bulunması ve dosya kapsamı dikkate alınarak hakkında tutuklama kararı verilmesi de talep edildi.

Davanın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanık hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası istenmişti.

Yargılamayı yapan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, bir kısım sanıkların dosyasının ana davadan ayrılmasına ve yargılamanın yeni esasa kayıtlı dosyalar üzerinden devamına karar vermişti. Heyet, bu kapsamda 1 Eylül 2020'deki duruşmada iş insanı sanık İsmail Hakkı Kısacık'ın dosyasını ayırmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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