  • BIST 1.495
  • Altın 412,854
  • Dolar 7,3054
  • Euro 8,8290
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -1 °C
»

İş Bankası duyurdu! Bugünden itibaren kaldırıldı

İş Bankası milyonlarca müşterisini ilgilendiren bir karara imza attı. Banka PTT ile işbirliğinin sonlandırıldığını, PTTBank aracılığıyla gerçekleştirilen borç ödeme uygulamasının 1 Mart Pazartesi gününden itibaren kaldırıldığını duyurdu.
İş Bankası duyurdu! Bugünden itibaren kaldırıldı

İş Bankası, bugünden itibaren PTTBank aracılığıyla gerçekleştirilen borç ödeme uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. 

İş Bankası tarafından birçok müşteriyi yakından ilgilendiren bir karar alındı. Yeni karar tüm vatandaşlara duyuruldu. İş birliği sona erdi. Borç ödeme işlemi artık yapılamayacak. 

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;
 
"Borç ödeme işlemlerinizi İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarımızdan, Bankamatiklerimizden, Şubelerimizden, Çağrı Merkezimizden veya diğer Bankaların ATM’lerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Hesabınıza para yatırmak için yakınınızda bir İş Bankası Şubesi veya Bankamatik’i yok ise PTT’den İş Bankası’ndaki hesabınıza veya kartınızın hesabına EFT gönderebilirsiniz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yatırımı desteklenecek öncelikli ürünler için çağrı takvimi belli oldu01 Mart 2021 Pazartesi 09:51
  • Kredi kullandırım ücretleri artırıldı01 Mart 2021 Pazartesi 09:50
  • Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam01 Mart 2021 Pazartesi 09:13
  • Sakarya'da ocakta üretilen 20 bin 800 araç dünya yollarında28 Şubat 2021 Pazar 16:38
  • Mükellefler son ödeme süresi dolacak pek çok vergi için 1 Mart hareketliliği yaşıyor28 Şubat 2021 Pazar 13:08
  • Türkiye'nin 2020 yılı ve 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak28 Şubat 2021 Pazar 13:08
  • Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil servisi yurt dışından araçlara da hizmet veriyor28 Şubat 2021 Pazar 13:06
  • Türksat 5A da diğer uydularla birlikte yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek28 Şubat 2021 Pazar 13:05
  • İngiliz firmalar için Türkiye'nin sunduğu imkanlar büyük potansiyel oluşturuyor28 Şubat 2021 Pazar 11:28
  • Ankara Şeker Fabrikası bu sezon 77 bin 500 tonluk şeker üretimiyle rekor kırdı28 Şubat 2021 Pazar 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti