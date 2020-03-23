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İş Bankası şubelerinin çalışma saatleri değişiyor

İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek
İş Bankası şubelerinin çalışma saatleri değişiyor

Türkiye İş Bankasından yapılan açıklamaya göre banka,yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti. 

Banka şubelerindeki gişelerden saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek. 

İş Bankası müşterileri işlemlerini İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallardan evden çıkmadan günün her saati gerçekleştirebiliyor. 

İş Bankası'nın, konuya ilişkin aldığı tedbirler internet sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

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