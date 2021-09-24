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İş Bankası’ndan “Denizleri Koruyalım Kredisi”

Atık su geri kazanım tesisi yapmak veya mevcut tesislerini iyileştirmek isteyen işletmelere uygun koşullarda finansman imkanı sağlayacağını duyurdu.
İş Bankası’ndan “Denizleri Koruyalım Kredisi”

Elektrikli ve hibrit araçların uygun koşullarla finansmanının sağlandığı Çevreci Taşıt Kredisi ile ‘yeşil bina’lardan işyeri alımlarını finanse etme konusunda geliştirdiği Çevreci İşyeri Kredisi gibi ürün ve hizmetleri sunan Türkiye İş Bankası, bunlara “Denizleri Koruyalım Kredisi”ni de ekledi.

DENİZ KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASI İÇİN KREDİ

Bankanın; deniz kirliliğinin azaltılması, önlenmesi ve denizlerimizin korunmasına yönelik kullanılmış suların iyileştirilmesi ve yeniden kullanılarak geri dönüşümünün desteklenmesi amacıyla sunduğu kredi ile atık su arıtma ve atık su geri kazanım tesisi yatırımı yapmak veya mevcut atık su arıtma ve geri kazanım tesislerini iyileştirmek isteyen işletmeler, finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılayabiliyor.

“BUGÜNÜN İŞİ YARINI DA KURTARIR”

Krediye ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Özellikle Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj ve diğer sorunlar, bize denizlere yönelik koruma tedbirli çalışmalar yapmamızın ve çevreye ilişkin uzun vadeli stratejiler oluşturmamızın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.  Banka olarak bizim yaptığımız bazı işlerin faydasını gelecek nesiller de görür. Zamansızdır, bugünün işi gibidir aynı zamanda yarını da kurtarır. Denizleri Koruyalım Kredisi’ni su kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması ile su kaynaklarının kalitesinin korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla, firmaları ilgili yatırımlara teşvik etmek için sunuyoruz.  Kredi kapsamında özellikle kıyı şeritlerimize yakın bölgelerde, ırmak nehir havzalarında denizlerin korunmasına atık arıtma tesisi yaparak katkı sağlamak isteyen veya mevcut su arıtma tesislerini iyileştirmek isteyen işletmelere yönelik uygun faiz oranlı ve geri ödemesiz dönemli, esnek ödeme planlı koşullarda kredi imkanı sağlıyoruz” dedi.

İş Bankası, Global Compact Türkiye tarafından hayata geçirilen, kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesini taahhüt altına alan Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'nin ilk imzacıları arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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