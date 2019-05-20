İş bulamayan gençlerin hayalinde yurtdışı var

Türkiye’de 15-24 yaş arası 13 milyona yakın genç nüfus yaşıyor. TÜİK’in 2018 verilerine göre genç nüfusun yüzde 20.3’ü işsiz.

Türkiye’nin işsizlik rakamları neredeyse en yüksek seviyelere ulaştı. İşsizlik oranı Şubat 2019 döneminde 4.1 puan daha artarak yüzde 14.7’ye ulaştı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 376 bin kişi yükselerek 4 milyon 730 bin kişiye çıktı. Asıl sorun ise gençlerde. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7.1 puan yükselerek yüzde 26.1 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 4.1 puan artışla yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) gençlik bayramı için hazırladığı ‘İstatistiklerle Gençlik 2018’ verilerine göre, 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’de nüfusun yüzde 15.8’ini gençler oluşturdu. TÜİK’in 2018 verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun yüzde 20.3’ü işsiz. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 17.6 iken kadınlarda bu oran yüzde 25.3. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 24.5 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 15.6, kadınlarda ise yüzde 33.6 olarak hesaplandı. İstihdam edilen gençlerin, yüzde 53.3’ünün hizmet sektöründe yer aldığı, onu sanayi ve tarım sektörlerinin izlediği dikkat çekti. Bu yaş grubundaki kadınlar arasında hizmet sektörüne ayrılan pay erkeklerinkine göre daha fazla. Habitat Derneği’nin ‘Gençlerin İyi Olma Hali’ araştırmasına katılan gençlerin yüzde 30’u aylık kişisel gelirinin 600 TL ve altında olduğunu, yüzde 33’ü ise 601-1500 TL aralığında olduğunu söylüyor. Araştırma, Türkiye’de kentsel gençlik nüfusunu temsil eden 16 ilde, 18-29 yaş arasında 1.214 gencin katılımıyla hazırlandı. Görüşülen kişilerin yüzde 44’ü çalışan, yüzde 31’i işsiz, yüzde 13’ü iş arayan ve yüzde 11’i evde oturan gençlerden oluşuyor. Araştırma sonuçları 2017 yılı verileriyle kıyaslandığında, gençlerin yaşam memnuniyetinde yüzde 71’den yüzde 60’a doğru 11 puanlık bir düşüş gözlemleniyor. Aynı şekilde gelecekten umutlu olduklarını belirtenlerin oranı da yüzde 67’den yüzde 55’e düştü. Erkeklerde umutlu olma hali (yüzde 26), kadınlara göre bir nebze daha yüksek (yüzde 21).

İş arayan gençlerin oranında da yüzde 8’den yüzde 13’e doğru bir yükselme var. Öğrencilerin iş arama oranı ise, 2017 yılında yüzde 27 seviyesinden bu yıl yüzde 31’e çıkmış. İş aramaktan vazgeçenlerin oranı ise yüzde 9’a yükselmiş. Gençlerin yarısı, yaşadıkları yerlerde yeterli iş imkanının olmadığından şikayetçi. 2017 yılında gençlerin yüzde 69’u iş bulmanın zor olduğunu ifade ederken, bu oran 2019 yılında yüzde 71.5’e yükselmiş.

GELECEK PLANLARI ERTELENİYOR

Türkiye’de ekonomik krizin gençlerdeki memnuniyetsizlik oranını artırdığını ortaya koyan araştırmaya göre, her dört gençten biri başka ülkelere yerleşip orada eğitim görmek, çalışmak istiyor. Ekonomik krizin etkileri gençlerin gelecek planlamalarına da yansıyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 28’i, gelecek ile ilgili planlarını erteliyor. Infakto RW araştırma şirketi kurucu ortağı Emre Erdoğan Euronews Türkçe’ye yaptığı açıklama şöyle: “İş aramak için tanıdık gerektiğini düşünüyorlar; kurumsal dünyada iş aramayı bilmiyorlar. İş dünyasında yer edinmek için yeni beceriler konusunda bilgili değiller. Yurt dışında gelecek hayali kurmalarının temel sebebi ise Türkiye’de özgürlükler ve yaşam tarzı konusundaki algıları.”

EĞİTİM HARCAMASINDA TÜRKİYE ORTALAMANIN ALTINDA

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, devletin eğitim kurumlarına öğrenci başına en az harcama yaptığı ülke Türkiye. 2015 yılında güncellenen verilere göre, Türkiye’de ilkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrenci başına yapılan kamu harcamaları, 4 bin 652 dolar. Bu, 10 bin 391 dolar olan OECD ortalamasının yarısından az. Türkiye’de net okullaşma oranları hem kız hem de erkekler için artış gösteriyor. Öte yandan okuldan ayrılmaların oranı hâlâ önemli bir konu. Türkiye’de kadınlar erkeklere göre dezavantajlı konumda. Gençlerin yüzde 58.3’ü aldığı eğitimden memnun.

MEMNUNİYET ORANI GİTTİKÇE DÜŞTÜ

Rapora göre 2018 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 55.4 olarak kayda geçti. Aynı dönem için bu oran genç erkeklerde yüzde 53.5, genç kadınlarda ise yüzde 57.2 oldu. TÜİK verilerine göre 2016-2018 yılları arasında gençlerin memnuniyet oranında düşüş gözlemlendi. 2018’de çalıştığı işten memnun olan gençlerin oranı yüzde 76 iken, gençlerin yüzde 48.7’si elde ettiği kazancından memnun olduğunu, yüzde 29.39’u ise kazancından memnun olmadığını belirtti. Habitat Derneği’nin güncel raporunda, 2017 yılında yaptığı saha araştırmasına katılan gençler arasında memnun olanların oranının iki yıl içinde 11 puan azaldığı, yüzde 71’den yüzde 60’a düştüğü görüldü.