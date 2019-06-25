İş dünyası seçim sonuçlarını değerlendirdi

Yerel seçimlerin sona ermesi iş dünyasını da sevindirdi. Türkiye’nin yeni rotasının sadece ekonomi olması gerektiğine değinen iş dünyası Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.

Seçimlerin geride kalmasıyla birlikte iş dünyası da rahat bir nefes aldı. Demokratik bir sürecin bittiğini düşünen temsilciler, şimdi tek odak noktanın ekonomi olması gerektiğini ifade ettiler. İş dünyası İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nu da kutladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul’un seçimini yaptığını belirtti. Olpak, şunları kaydetti: “23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle demokrasimizin vazgeçilmezi olan bir seçim sürecini daha geride bıraktık, sandıklara gittik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yüksek katılımla ve üzücü bir olay yaşanmadan yenilenen seçimin sonuçlarının İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor ve İstanbul’umuza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır.”



Simone Kaslowski

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu kutluyor, bu güzel kente sunacağı tüm katkı ve çalışmalar için başarılar diliyorum. Önemli bir demokrasi sınavı geride bırakıldı adayları tebrik ediyoruz. Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil eden İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. Bu işbirliği ve uyumun ülkemizin kalkınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Seçim döneminde sık sık gündeme geldiği üzere, saydam, yenilikçi ve demokratik bir belediye yönetiminin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir” dedi.



Erol Bilecik

Eski TÜSİAD Başkanı ve İndex Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik “Bu seçim; demokrasi, adalet, hak ve hukukun seçimidir. Sonuçlar, İstanbul’a şimdiden hayırlı olsun. İstanbul seçimini yaptı. ‘Hak’ yerini buldu. Hayırlı olsun İstanbul” yorumunu yaptı.

CHP’li Faik Öztrak “Ekonomideki sıkıntıların krize dönüşmesi sonrası geçen yıl ağustosta genel başkanımız 13 maddelik bir yol haritası açıkladı. Bunların hiçbirine kulak verilmedi. Kan kaybeden ekonomiye aspirin tedavisi uygulandı. Bütüncül önlem almak yerine 7 paket açıkladılar. Dengelendik, dengeleniyoruz dediler. Seçim süreçlerinin bütçeye önemli yansımaları oldu. Maliye politikasıyla ekonomiyi canlandırma olanakları ilk beş ayda tüketildi. Artık seçim bitti. Yapay gündemleri bırakıp ekonomiye dönme zamanı geldi. Ekonomik ve Sosyal Konsey bir an önce toplanmalı. 5 yıllık kalkınma planı bir an önce yasalaşmalı. Alınacak önlemler ithalat yerine üretimi, borç yerine kazancı önceleyen programın parçası olmalıdır” açıklamasını yaptı.

‘TÜRK HALKI DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI’

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk halkının demokrasiye sahip çıktığını ve seçimin kazananın Türk demokrasisi olduğunu söyledi. Eskinazi “İstanbul seçmeni, 31 Mart seçimlerinde ortaya koyduğu iradenin tartışmaya açılmasından duyduğu rahatsızlığı net bir şekilde 23 Haziran seçimlerinde ortaya koydu” dedi. Eskinazi “Türk ekonomisi zorlu bir süreçten geçiyor. Katma değerli üretime yoğunlaşacağımız, enflasyon ve yüksek faizle mücadele edeceğimiz, 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışacağımız seçimsiz bir dört yıl var önümüzde” diye konuştu.

‘TARİHİ SINAVDAN BAŞARI GELDİ’

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu: “Uzun soluklu demokrasi tarihimiz bir sınavı daha başarıyla vermiştir. En büyük beklentimiz ekonomimiz başta olmak üzere asıl sorunlarımıza öncelik verilmesidir. Bu seçimle birlikte önümüzdeki seçimsiz 4 yılın her günü daha fazla çalışarak ekonomik alanda iyi sonuçlar elde edeceğimizi ümit ediyoruz.” YASED Başkanı Ayşem Sargın: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin gerçekleşmesi ile Türkiye’de yerel seçim sürecinin son adımı da tamamlandı. Bugünden itibaren odağımız ülkemizin 100’üncü yılına güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı.”

‘REFORMLARA ODAKLANMALIYIZ’

TÜRKONFED ise seçim sonuçları açıklanmadan önce “Vakit kaybetmeden ana gündemimiz olan yapısal ve ekonomik reformlara odaklanmalıyız” açıklamasında bulundu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan “Barış ve huzur içinde gerçekleşen İstanbul seçim sonuçları ülkemize, milletimize ve İstanbul’a hayırlı olsun. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum” yorumunu yaptı.