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İş insanı Ahmet Gür son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden iş insanı, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Gür son yolculuğuna uğurlandı.
İş insanı Ahmet Gür son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Gür için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Gür'ün ailesinin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

10.10.2021
Gür'ün ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden iş insanı, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Gür son yolculuğuna uğurlandı.

Törenin ardından cenaze nakil aracına taşınan Gür'ün cenazesi defnedilmek üzere Çavuşbaşı'ndaki aile kabristanlığına götürüldü.

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