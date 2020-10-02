İş insanı Temizel'in otomobilini kundaklayan 2 şüpheli adliyede

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iş insanı Muzaffer Temizel'in park halindeki otomobilinin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 30 Eylül günü saat 05.00 sıralarında Geriş Mahallesi, Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde meydana geldi. Mermer işletmesi sahibi, iş insanı Muzaffer Temizel'e ait park halindeki 34 ES 5262 plakalı otomobilde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi. Yürütülen soruşturmada polis ekipleri, otomobilin kundaklama sonucu yandığı şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, otomobili kundaklayan şüphelilerin Aytaç A. (46) ile Ömer N. (26) olduğunu belirledi. Evlerinde yakalanıp, gözaltına alınan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş insanı Muzaffer Temizel otomobilini kundaklayan şüphelileri tanımadığını belirterek, "Akşam döndüğümde otomobilimi evin arkasına park etmiştim. Saat 05.00 gibi polisler arayıp, aracımın yanına gelmemi istedi. Aşağıya indiğimde gördüklerime inanamadım. Komşularım alevleri görüp, itfaiye ve polisi arayıp, ihbarda bulunmuş. Şüpheliler, alkol alıktan sonra kolonya döküp, otomobilimi ateşe vermişler" dedi.