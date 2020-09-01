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İş makinesi doğalgaz borusunu deldi

ŞANLIURFA'da köprülü kavşak inşaatında iş makinesinin çalışması sırasında doğalgaz ana dağıtım borusu delindi.
İş makinesi doğalgaz borusunu deldi

Karaköprü ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Kavşak inşaatında kullanılan bir iş makinesinin çalışması sırasında doğalgaz ana dağıtım borusunu delindi. Borunun büyük bir gürültüyle delinmesiyle çevreye gaz sızıntısı başladı. Kavşak inşaatında çalışan işçiler olay yerinden uzaklaşarak itfaiye, doğalgaz ve polis ekiplerine durumu bildirdi. Delinen borunun hemen yanı başındaki bir çağrı merkezi ile çevre yakın binalarda oturanlar patlama ihtimaline karşı boşaltılarak tahliye edildi. Çevre yollar ise ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sızıntının olduğu bölgede ve çevresinde soğutma çalışması yaptı. Doğalgaz ekipleri ise boruya her iki taraftan da gaz akışını kapatarak içindeki gazın bitmesini sağlayarak sızıntıyı kontrol altına aldı.

Çevre mahallelerde herhangi bir kesintinin olmayacağını belirten doğalgaz dağıtım şirketinin yetkilisi, ana borunun birkaç gün içinde tamir edileceği bilgisini verdi.

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