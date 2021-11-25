İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

TRABZON'da, bir iş merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Davut B. (19) ve Ramazan Y. (18) yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli Ş.K. (19) ise polis ekiplerince yakalandı.