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İş veren tecrübe istiyor

İş gücünün imalat sektöründe personele ihtiyaç duyduğunu ifade eden İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, hizmet sektöründe iş gücünün arttırılması sonrasında personel sıkıntısının oluştuğuna dikkati çekti.
İş veren tecrübe istiyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR olarak 10 bin personeli ile Türkiye’nin 81 ilinde, 82 milyon ülke insanına hizmet verdiklerinin altını çizerek “Yüzlerce ülkeden daha fazla nüfusa tekabül eden 3.5 milyonluk Suriyeli insanımıza yönelik yürütmekte olduğumuz faaliyetler, işimizin zorluğunu bu zorlukla mücadelede uluslararası iş birliğinin ve bilgi paylaşımının bizim için ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “2007 yılından bu yana İŞKUR olarak iş gücü piyasasına yönelik talep araştırmalarımızda gerek ulusal gerek yerel sektörel çalışmaları oluşturmada iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda programlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız araştırmalar göstermektedir ki, iş gücü piyasamızda imalat sektöründe karşılayamadığımız yüzde 33’lere varan iş gücü talebi söz konusu.” İş gücü piyasasının imalat sektöründe personele ihtiyaç duyduğunu ifade eden Uzunkaya, hizmet sektöründe iş gücünün arttırılması sonrasında hem personel sıkıntısının oluştuğuna hem de üretim düşüklüğü sorununun yaşandığına dikkati çekti.

Bu tespitler sonucunda TOBB ile Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş birliği Projesi’ni (MEGİP) başlattıklarını belirten Uzunkaya, şunları kaydetti: “Önemli olan iş gücü piyasasına girebilmek kadar işte kalabilmektir. Üstün nitelik, beceri kazandırdığımız insanların iş gücü piyasasında kalma oranı yüksektir. Bizim bu programlarımıza katılanların işinde sebat oranı, bir yıllık süreçlerini değerlendirdiğimizde yüzde 65’lerin üzerindedir. Bu açıkça, iş gücü piyasasında birikimi, bilgisi, tecrübesi, çalışma iradesi olan kesimlere yönelik olarak büyük fırsatların varlığını ortaya koymaktadır. İşverenlerimiz iş gücü piyasasında diplomadan ziyade pratik bilgiye, tecrübeye önem vermektedir.”

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