İş Yeri Açmak İsteyenler Nasıl Başarılı Olur?

İnsanlar iki nedenden dolayı mağazalara girerler: zorunda oldukları için veya istedikleri için. İşiniz insanları mağazanıza çekmek ama yine de müşterilerinize rakipleriniz yerine mağazanızı seçmeleri için ilham verebilirsiniz.

Müşteriler mağazada bir deneyim yaşamak istiyor. İhtiyaç duydukları veya istedikleri her şeyi çevrimiçi olarak kolayca sipariş edebilirler. Dışarı çıkmanın tek nedeni güvenli ve eğlenceli küçük bir macera yaşamaktır. Bir alışveriş deneyimi, insanlara arkadaşlarıyla konuşacakları bir şey verir. Bu da arkadaşların denemeye ilgisini çekecektir. Potansiyel müşterileri perakende maceraları için mağazanızı denemeye ikna etmenin birçok yolu vardır.

Sosyal medya, bu deneyimleri genişletmek için daha fazla fırsat ekledi. Tek yapmanız gereken işinize yarayanları bulmak ve mağazanızın insanların olmak isteyeceği bir yer gibi görünmesini sağlamak. Eğlenceli etkinlikler, yalnızca iyi aydınlatılmış, güzel bir şekilde dekore edilmiş bir mağazada gerçekleşirse insanların dikkatini çekecektir. perakende maceralarınızın çok daha fazla müşteri getirdiğini göreceksiniz. Ticari temizlik şirketleri bunu başarmanıza yardımcı olabilir.

Mevcut müşterilere, arkadaşlarını ve ailelerini mağazanıza yönlendirdikleri için kazançlı promosyonlar ve ödüller sunarak başlayın. Yeni müşterileri kimlerin tavsiye ettiğinin kaydını tutun ve yeni müşterilerden neden arkadaşlarının tavsiyelerini dinlemeyi seçtiklerini öğrenin. Bu, sadık müşterilerinize göre algılanan güçlü yönlerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Müşteriye kısa mesaj yoluyla basit ve doğrudan bir selamlama gönderin. Alışveriş deneyimlerinden keyif aldıklarını umduğunuzu ve onları en kısa zamanda tekrar görmeyi umduğunuzu söyleyin. Benzer veya daha önce satın aldıkları ürünlerle birlikte çalışabilecek diğer öğeleri bulabilecekleri bir bağlantı verin. Ancak en önemlisi, isterlerse onlara doğrudan mesaj almayı durdurma seçeneği sunun. Bu, onlara rahatlıklarını önemsediğinizi hissettirecek ve bağlantıya tıklayıp başka bir satın almayı düşünme şansları daha yüksek olacaktır.

Ücretsiz hizmetler sunarak müşterilere fiziksel konumunuzu tekrar tekrar ziyaret etmeleri için bir neden verin. Hırdavatçılar, insanlara ürünü ücretsiz olarak kullanabilecekleri ve başka bir ürün için iade edebilecekleri bir süre sunabilir. Güzellik ürünleri veya kuaför salonları, bir ürün satın aldıktan sonra bakım veya uygun kullanım konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunabilir.

Bir çalışanın, ebeveynleri alışveriş yaparken küçük çocuklara göz kulak olabileceği küçük bir oyun alanı yaratın.

Ebeveynler çok minnettar olacak ve muhtemelen mağazanızı ziyaret eden ebeveyn sayısında çok daha büyük bir gelişme göreceksiniz. Bir çocuk giyim mağazanız veya kırtasiye dükkanınız veya hatta butik bakkalınız varsa bu çok faydalıdır.

Yeni boyanmış bir cephe ve yepyeni bir tabela da harikalar yaratabilir. Bazen müşteriler dükkânın köhne göründüğü veya çok loş ışıklı olduğu için alışveriş yapmaktan kaçınır. Mağazanıza parlak ve davetkar görünmesi için ihtiyaç duyduğu makyajı vermek, zevk almak için yaptığınız perakende etkinliklerine katılmak için uzun bir yol kat edecektir.