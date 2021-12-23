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İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli Mahmod öldü

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Mahmod Shabek (28), çalıştığı konfeksiyon atölyesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Shabek'i vuran şüpheli ile gizlendiği evin sahibi, gözaltına alındı.
İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli Mahmod öldü

Olay, dün gece Karatarla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Mahmod Shabek, konfeksiyon atölyesinde çalıştığı sırada, içeri girince tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Shabek, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Shabek'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Mahmod Shabek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Shabek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.  

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mahmod Shabek'i vuran ve ismi açıklanmayan şüpheli ile gizlendiği evin sahibini gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.

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