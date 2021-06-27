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İş Yerini Müzeye Çevirdi

İvedik’te havalandırma sistemleri üretimi yapan iş insanı Recep Uçar, 30 yıldır biriktirdiği yaklaşık bin 500 nostaljik radyo ile 6 binin üzerinde farklı türdeki antika eşyayı iş yerinde titizlikle sergiliyor, paha biçilmez eserlere gözü gibi bakıyor. 
İş Yerini Müzeye Çevirdi

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 Sergilenen eşyalar arasında eski radyolar, gramofon, eski dönem ait oyuncaklar, kaset, gaz lambaları, saatler, televizyon, okul üniforması, baston ve tarihi tüfek gibi eskilerin vazgeçemediği pek çok malzeme bulunuyor.  

Ankara'da yaşayan Recep Uçar, Türkiye’nin farklı noktalarından topladığı antika eşyalar ile iş yerini mini bir müze haline getirdi. Antika meralısı Uçar’ın havalandırma sistemleri üzerine olan İvedik’teki iş yerinde sergilediği eşyalar arasında eski radyolar, gramofon, eski dönem ait oyuncaklar, kaset, gaz lambaları, saatler, televizyon, eski tarım aletleri, ibrik, okul üniforması, baston ve tarihi tüfek gibi eskilerin vazgeçemediği pek çok malzeme bulunuyor.  

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30 YILDIR ANTİKA TOPLUYOR

30 yıl önce para koleksiyonu ile radyo ve televizyon gibi eski iletişim araçlarını toplamaya başlayan Uçar, yıllar içinde eski dönemlere ait oyuncaklar ve paralar, fotoğraf makineleri, teşbihler gibi çok sayıda antika değeri taşıyan antika malzemeyi biriktirdi. İş yerinin bir bölümünde sergilediği antika malzemelerin büyük kısmının 70 ve 80'li yıllara ait olduğunu belirten Uçar, eski radyo ağırlıklı olan koleksiyonunda zaman içinde 6 binin üzerinde antika malzeme topladığını anlattı.

ANTİKA PAZARLARINI DİDİK DİDİK GEZDİ 

Topladığı birbirinden özel antika malzemelerin maddi değerinden ziyade manevi değerlerini önemsediğini kaydeden Uçar, şunları aktardı: "30 yıldır koleksiyon yapmaktayım. Koleksiyonuma eski paraları biriktirerek başladım. Daha sonra evin radyosu, saati, gaz lambası gibi eski eşyaları biriktirmeye başladım. Türkiye’nin çeşitli illerine giderek antika pazarlarını gezdim. Antika değeri taşıyan malzemeleri toplayarak çok farklı ürünlerin de ortaya çıkmasını sağladım. Koleksiyonumda para ile toplanmayacak derecede değeri olan ürünler var. Para ile bulunamayacak radyo ve plakçalarlar var. Farklı şekillerde analog radyoları bulmakta çok zor” dedi.

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BİN 500 TANE FARKLI ÇEŞİTTE RADYOSU VAR

1900’lü yıllara damga vurmuş pek çok radyoyu temin ettiğini ifade eden Uçar, “Şu an bin 500 civarında antika radyo sahibiyim. 1800'li yıllarda yapılmış gramofonum da var. Para koleksiyonu ile başlayıp bu hale geldik. Allah kısmet ederse ilerleyen dönemlerde topladığım bu antika eserlerden bir müze oluşturmak istiyorum” diye konuştu. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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