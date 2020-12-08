İş yerleri dezenfekte edildi

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kızılcahamam’da bulunan işyerlerini dezenfekte ederek hem vatandaşların alışverişlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşı mücadelesine devam ediyor. Alışveriş yapacak vatandaşlar ve işyeri çalışanlarının sağlığı gözetilerek işyerlerinin dezenfekte çalışmaları yapılıyor.



Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüs salgınında ilk günden beri gerçekleştirdiği çalışmalarla takdir topladı. Cadde, sokak ve mahallelerde düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının yanında kamu kurum ve kuruluşları, pazar yeri, toplu taşıma araçları, ilçe sağlık merkezleri ve benzeri vatandaşların sıkça kullandığı yerlerde de süreç boyunca aktif bir dezenfekte çalışması yürüten Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüs ile mücadele sürecinde esnafın ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk etapta faaliyete geçirilen ilçedeki tüm berberler ve kuaförlerin dezenfekte işlemlerini de yapmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte işyerlerinde de dezenfekte çalışmaları yapan ekipler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın selamıyla gittikleri işyerlerini dezenfekte ederek sağlıklı alışverişe uygun hale getirdi. İşyerlerinin dezenfektesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf, gerçekleştirilen duyarlı ve özverili çalışmalardan ötürü Kızılcahamam Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Süleyman Acar’a teşekkürlerini iletti.