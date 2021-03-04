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İş yerleri yeniden açılan esnafa 1000 TL’lik destek

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılmalarının ardından yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açılan kıraathane, çay ocağı, internet kafe ve kafe esnaflarına 1000 TL’lik nakdi destekte bulundu
İş yerleri yeniden açılan esnafa 1000 TL’lik destek

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılmalarının ardından yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açılan kıraathane, çay ocağı, internet kafe ve kafe esnaflarına 1000’er TL’lik nakdi destekte bulundu. Gıda yardımı yapılan esnafların iş yerleri de belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele seferberliğini tüm hızıyla sürdüren Kahramankazan Belediyesi, yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan kıraathane, çay ocağı, internet kafe ve kafe esnaflarına anlamlı bir yardımda bulundu. Kahramankazan Belediyesi’nce, Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yaptığı çalışma sonucu belirlenen söz konusu esnaflara 1000’er TL’lik nakdi yardım yapıldı. İlk etapta bu kapsamdaki 31 esnaf nakdi destek uygulamasından faydalandı. Ayrıca, esnaflara gıda yardımında da bulunulurken, iş yerleri de belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Uzun bir aranın ardından tekrar kepenklerini açan esnaflara destek ödemeleri düzenlenen programla dağıtıldı. Programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Günhız, belediye meclis üyeleri ve esnaflar katıldı. Başkan Oğuz programda sohbet ettiği esnafların, talep ve önerilerini de dinleyerek notlar aldı. 

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Esnafımızın yanındayız
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, pandemi süresince ekonomik anlamda zorluklar yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile tüm ilçe halkının güçleri nispetinde yanlarında olduklarını ifade ederek, bu kapsamda yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte tekrar faaliyetlerine başlayan esnafa yaptıkları bu desteklemenin de bunun bir parçası olduğunu vurgulayan Oğuz, “Esnafımızın sanatkarlarımızın her zaman yanında olduk ve belediyemizin imkanları ölçüsünde olmaya devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

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Bizi hiç yalnız bırakmadılar
Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Günhız da, yapılan bu desteklemenin esnaflar için oldukça anlamlı olduğunu belirterek, “Belediye Başkanımız Serhat Oğuz ve belediyemizden Allah razı olsun. Bu pandemi süreci boyunca esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında oldular. Bugün de bu destekleme ve yardımlarla yanımızdalar” diye konuştu. Desteklemeden ve yapılan yardımlardan memnun olduğunu ifade eden esnaflar da belediyeye ve Başkan Oğuz’a teşekkür etti.

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