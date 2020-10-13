  • BIST 1.178
  • Altın 488,316
  • Dolar 7,8880
  • Euro 9,2982
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1 Haziran'dan eylül sonuna kadar 119 bin 122 kişinin İşbaşı Eğitim Programı'ndan faydalandığını bildirdi.
İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Haziran itibarıyla Aktif İşgücü Programları aracılığıyla vatandaşları iş gücü piyasasına hazırlamaya devam ettiklerini belirtti. 

İŞKUR'a kayıtlı iş arayan vatandaşların mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri imkanına kavuşmalarını ve iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaşmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programı'nın yoğun ilgi gördüğünü aktaran Bakan  Zehra Zümrüt Selçuk, "Vatandaşlarımızın teorik eğitimini aldıkları mesleklerdeki uygulamaları yerinde görmelerini ve çalışma ortamına uyum göstermelerini sağlıyoruz. 1 Haziran'dan eylül ayı sonuna kadar 119 bin 122 vatandaşımızı bu programımızdan yararlandırdık. Böylece hem iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlıyor hem de programdan yararlanan vatandaşlarımızın mesleki deneyim kazanmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

1,8 milyon kişi mesleki tecrübe kazandı
Bakan Selçuk, 2009'dan 2020 Eylül sonuna kadar yaklaşık 1,8 milyon kişiye İşbaşı Eğitim Programı ile mesleki deneyim kazandırdıklarını vurgulayarak, program kapsamında katılımcılara maddi destek sağladıklarını da kaydetti.

Selçuk, "İşbaşı Eğitim Programlarına katılan her katılımcıya günlük 89,40 lira ödeme yapıyoruz. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılanlara ise günlük 100 lira ödüyoruz. Aynı zamanda program süresince katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de karşılıyoruz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şentop'tan açıklama: Berberoğlu TBMM'ye dönecek mi?13 Ekim 2020 Salı 12:27
  • İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı13 Ekim 2020 Salı 11:49
  • Kardeşinin şehit düştüğü mevziyi ziyaret eden kaymakam duygusal anlar yaşadı13 Ekim 2020 Salı 11:48
  • Helenistik döneme ait mozaik panoyu satamadan yakalandılar13 Ekim 2020 Salı 11:45
  • 4 kadının darbettiği kadın: Bize niye husumetleri var bilmiyoruz13 Ekim 2020 Salı 11:44
  • Gamze bıçaklanmış olarak ölü bulundu; 4 gözaltı 13 Ekim 2020 Salı 11:42
  • İrem'i kaçırarak fuhşa zorladığı iddia edilen çift, adliyede13 Ekim 2020 Salı 11:42
  • İstanbul'da ekmek satışı pandemi öncesi rakamlara yaklaştı13 Ekim 2020 Salı 11:39
  • Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı13 Ekim 2020 Salı 11:37
  • 'Turizmin başkentinde' sezon uzuyor13 Ekim 2020 Salı 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti