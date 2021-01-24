İşçi onayladı imza atıldı

Mamak Belediyesi ile Hizmet- İŞ ve ÖZ GÜVEN SEN Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ni gazetemize değerlendiren Hizmet-İŞ Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler, “Ücretler işçi arkadaşlarımızın onayından geçti ve biz imzamızı attık” dedi.

Mamak Belediyesi ile Hizmet- İŞ ve ÖZ GÜVEN SEN Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi‘nde masadan iki tarafta mutlu ayrıldı. Buna göre Mamak Belediyesi Personel Limited Şirketi kadrosunda yer alan işçilerin en düşük aylık ücreti 3 bin 500 TL olacak. Ayrıca Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyeleri ile doğum, ölüm, yol, yemek gibi diğer ödemeler de artırılacak. İmzalanan toplu iş sözleşmesini gazetemize değerlendiren Hizmet-İŞ Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler, “ Ücretleri işçi arkadaşlarımızla konuştuk ve onların onayıyla imzamızı attık” dedi. Güler şu değerlendirmelerde bulundu:

ÜCRETLERDE CİDDİ ARTIŞ SAĞLANDI

“Görüşmeler olumlu geçmişti. İlk sözleşme olduğu ve taban sözleşmeyi bu sözleşme oluşturması sebebiyle sözleşme ayrı bir önem kazandı. Bununla birlikte ücretlerin yanı sıra diğer maddeler üzerinde de her iki taraf hassasiyetle çalıştı. Ücret konusunda işçi arkadaşlarımızla görüştük onların da onayını alarak bu karara imzamızı attık. İşçi arkadaşlarımız bu ücretlerden memnun oldu ve ücretlerde ciddi bir artış sağlandı. İlk sözleşme olduğu için belediyedeki arkadaşlar da bir hata yapmadan metin ortaya çıkarmak için hassasiyet gösterdi. Karşılıklı olumlu bir görüşme gerçekleştirildi. Bu sözleşme bir örnek niteliğindedir.”

DAHA İYİSİ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse işçilerin haklarını, ekonomik ve sosyal yaşamlarını en üst seviyeye çıkarmak için çaba sarf ettiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Yapmış olduğumuz tüm sözleşmelerde belediyemizin mali durumu ve işçimizin bu mali durum içinde alması gereken en yüksek seviyeyi işçimize esirgemeden veriyoruz. Bizim asıl görevimiz vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak için yatırımlar yapmak. Hizmetin ana aktörü alın teri ile çalışan işçilerimizin hakları, onların ekonomik ve sosyal yaşamını en üst seviyeye çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyoruz. Gönül hep daha fazlasını vermek istiyor. Ama çalışanımızın alın terinin karşılığı, hak ettiği maaşını alabilmesi bizim için çok değerli. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Mamak ailesi olarak vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için çalışmaya, hizmet ve projeler üretmeye devam edeceğiz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA