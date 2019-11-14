İşçi sendikaları: “Bu vergi düzeni adil değildir”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi: “Bu vergi düzeni adil değildir”.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu , çalışan üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve vergide adaletin sağlanması talebiyle Türk-İş Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Üç konfederasyonun ortak hazırladığı metin, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu tarafından okundu.

Türkiye’de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenlerin oluşturduğu vurgulanan açıklamada, ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunduğu belirtildi.

NET ÜCRET, KESİNTİLERLE HER GEÇEN GÜN ERİYOR

Kamu ve özel sektördeki milyonlarca işçi ve memurun gelir vergilerinin kaynağından kesinti yapılarak ödendiğini anımsatıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle işçiler üzerindeki ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle her geçen gün azalıyor. Bu vergi düzeni adil değildir.”

“ÇALIŞANLAR HER YIL DAHA FAZLA VERGİ ÖDÜYOR”

Açıklamada, vergi sisteminin sosyal adalete, anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesine uygun olmadığı belirtilere şu değerlendirme yapıldı:

“Anayasayla bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Bu teklifte, ücretliler lehine olan ‘ayırım ilkesi’ yaklaşımı yine gözetilmiyor. Çalışanların 2005’te gelir vergisi tarifesine uygulanan yüzde 15-20-25-30-35 gelir vergisi oranı, 2006’dan bu yana yüzde 15-20-27-35 olarak maalesef daha yüksek uygulanıyor. 2005’te gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken, günümüzde 7 katına denk gelmektedir. Çalışanlar, her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bu uygulama sosyal adaletle bağdaşmıyor. Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmiyor. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak çalışanlar lehine güncellenmelidir.”

“ASGARİ ÜCRETTE DE ORTAK HAREKET EDEBİLİRİZ”

Ortak hazırlanan metninin okunmasının ardından, konfederasyon genel başkanları soruları yanıtladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücretle ilgili de ortak hareket edecek misiniz?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

“Asgari ücret konusunda uzun yıllar bir araya gelme imkanı bulmadık. Bu toplantı güzel oldu. Ülkemizde 17 milyon çalışan var, işçi konfederasyonları olarak biz 2 milyonu temsil ediyoruz. O zaman geldiğinde arkadaşların görüşlerini alırız. Bizim için mahsuru yok. Daha faydalı olacağı düşüncesindeyim.”