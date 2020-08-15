İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, D-650 karayolu Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Fahrettin Polat yönetimindeki 54 S 1202 plakalı işçi servisi ile aynı yöne giden Yahya İregür yönetimindeki 34 DS 2119 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç bariyerlere çarparak durdu. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Yahya İregür ve eşi Sakine İregür ile servis aracının sürücüsü Fahrettin Polat yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yahya ve Sakine İregür itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yahya İregür, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.