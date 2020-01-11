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İşçilikten başkanlığa “hedefle çalışacağız”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tüm hizmetlerde bir öncekine göre daha da üzerine koyarak hizmet etmeyi prensip haline getirdiklerini belirterek, “Hem hedef hem de karne ile çalışacağız. Karnemizde kırık not olursa hızla düzelteceğiz” dedi. 
İşçilikten başkanlığa “hedefle çalışacağız”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Tebessüm Şehri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Çetin, ilçe ve belediyenin çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

İŞÇİLİKTEN BAŞKANLIĞA…

Pursaklar’ın 2007 yılında ilçe statüsüne kavuştuğunu belirten Başkan Çetin, 16 yıldır Pursaklar Belediyesi’nin çeşitli kademelerinde çalıştığını ve ilçeyi çok iyi bildiğini söyledi. Başkan Çetin, şu an başkanlığını yaptığı belediyede 9,5 yıl işçi olarak hizmet verdiğini anlatarak, belediye başkanlığına uzanan serüveni hakkında şunları söyledi: “45 yaşındayım. 9,5 yıl işçi olarak görev yaptım ilçe belediyemizde. 5 yıl il genel meclis üyeliği, 5 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği, 4,5 yıl da başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. Yerel yönetimler anlamında iddia ediyorum Türkiye’de bir belediye başkanı daha yoktur benim geçtiğim süreçten geçen. Yerel yönetimlerin Türkiye’de ne anlam ifade ettiğini bilen bir kardeşinizim.”

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“SÖYLEM DEĞİL İCRAATA BAKIYORUZ”

Pursaklar Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden bu güne sürekli hizmet odaklı ve rakamsal hedeflerle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çetin, “Yeni dünya yönetiminde insanların söylemlerinden daha çok artık rakamların ön plana çıktığına inanıyoruz. Ben yapmadığımı yapmış gibi gösteren bir yönetici değilim, artık rakamlar üzerinden konuşacağız. Yani bütçemizi nasıl kullanmışız, personel sayımızı nereden nereye getirmişiz, yatırıma ne kadar pay ayırmışız, ne kadar metrekare yol yapmışız, kaç tane ağaç dikmişiz… Bunların sayısal verilerine bakarak çalışacağız. En nihayetinde kendi kendimize de hesap vermemiz gerekiyor. Biz görevi aldığımız noktadan geldiğimiz noktaya itibari ile değişik periyotlarla rakamsal grafik görmez isek kendi başarımızın da çok farkında olamayız. Başarılı ya da başarısızlığımızı bu rakamlar söyleyecek” dedi.  

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“ÇALIŞMALARIMIZIN KARNESİNİ ÇIKARACAĞIZ”

Başkan Çetin, belediyenin tüm hizmetlerinde bir öncekine göre daha da üzerine koyarak çalışmayı prensip haline getirdiklerini kaydederek, “Hem bir hedef hem de bir karne ile çalışacağız. Karnemize bakacağız kırık notları düzelteceğiz, hedefe de o şekilde yürüyeceğiz. Belediyedeki yönetim anlayışımız bu” diye konuştu. 

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“HERKES TARAFINDAN TAKDİR EDİLİYOR”

İlçedeki yollara Türk ve geleneksel kilitli parke taşı uygulamalarına geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu anlatan Başkan Çetin, “Sadece Pursaklar değil hem Türkiye hem de dünya bunu konuşmaya başladı. Araç ve yaya yolumuza modern ve geleneksel çizgilerle dekor koyuyoruz. Bu dekor bize hiçbir maliyet getirmiyor. Estetik açısından kendisini gösteriyor. Hem kullananlar hem de bizler mutlu oluyoruz” sözlerini aktardı. 

“İSTİŞAREYE ÖNEM VERİYORUZ”

Başkan Çetin, istişareye çok önem verdiğini de vurgulayarak şunları söyledi: “Genel belediyecilik mantığımızda istişareyi çok önemsiyoruz. Bunu laf olsun diye de yapmıyoruz. Haftalık halk meclislerimiz var, esnaf toplantılarımız var, ev ziyaretlerimiz var. Mahallerimize halk meclisleri kuruyoruz, onların önceliğine göre hareket ediyoruz.” 

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA

     

 
 

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