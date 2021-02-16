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İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada

İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada
Konya'da, soba ve mangal kömürü imalatı yapılan iş yerinde Murat Arı'nın (47) açmaya çalıştığı boş yağ varilinin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Tepeköy Sokak'ta meydana geldi. İşçi Murat Arı, kaynak makinesiyle boş yağ varilini açmaya çalıştı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yağ varili patladı. Yaralanan Arı, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Patlamaya ilişkin olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı. Polis, patlamanın varil içinde biriken hava nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği an, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde Murat Arı'nın, kaynak makinesi ile varili açmaya çalıştığı ve patlamanın meydana geldiği anlar yer aldı. 

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