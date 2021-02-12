  • BIST 1.546
  • Altın 412,026
  • Dolar 7,0348
  • Euro 8,5309
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
SON DAKİKA'Eren-10 Gabar' operasyonu başlatıldı
»

İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü

Ankara'da Ahmet K. ve Soner K'nın, sokakta akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik silahlı saldırısında kurşunlardan biri, işe gitmek için kaldırımda bekleyen inşaat işçisi İbrahim Daşcı'ya (36) isabet etti.
İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü

Olay, geçen 5 Şubat sabahı 07.30 sıralarında Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1898'inci Sokak'ta meydana geldi. Soner K. ve Ahmet K, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan akrabaları Muhittin Kalaycı'nın evinin bulunduğu sokağa plakasız motosikletle geldi. Başlarında kask bulunan Soner K. ve Ahmet K, Muhittin Kalaycı'ya evden çıktığı sırada tabanca ile ateş etmeye başladı. Muhittin Kalaycı, dizine isabet eden kurşunla yaralanırken, kurşunlardan biri de olayla ilgilisi bulunmayan ve işe gitmek için kaldırımda arkadaşını bekleyen 1 çocuk babası İbrahim Daşcı'ya isabet etti. Kasık bölgesine gelen kurşunla ağır yaralanan Daşcı ile Kalaycı, çevredekiler tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daşcı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken Muhittin Kalaycı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüde, motosikletle sokağa gelen saldırganların ateş etmesinin ardından seken kurşunlardan birisinin İbrahim Daşcı'ya isabet ettiği ve Daşcı'nın yere yığıldığı görüldü. Yaklaşık 682 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı güzergahta çalışma yaptı. Motosiklet, Altıağaç Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Polisin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Soner K. ile Ahmet K, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'OLAYLA ALAKASI YOKMUŞ'

Olayda, park halindeki otomobiline 2 kurşun isabet eden Ziya Uslanmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Eşim silah seslerine uyanmış. Yaklaşık 4 el silah sesi gelmiş. Benim arabama da 2 kurşun isabet etmiş. Alacak-verecek davasından dolayı olmuş. Hayatını kaybeden vatandaşın olayla alakası yokmuş. İşe gitmek için burada arkadaşını bekliyormuş. O sırada yaşanan olayda kurşun ona isabet etmiş" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısırlı muhalifler Ulusal Güçler Birliğinin kurulduğunu duyurdu12 Şubat 2021 Cuma 09:29
  • İzmir'de hortumun verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı12 Şubat 2021 Cuma 09:28
  • FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü ile firari akademisyen hücre evinde yakalandı12 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • Çeşme’de hortum: Araçlar devrildi, yaralılar var12 Şubat 2021 Cuma 09:15
  • FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı12 Şubat 2021 Cuma 09:12
  • İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı12 Şubat 2021 Cuma 09:12
  • Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem12 Şubat 2021 Cuma 09:10
  • İDO'nun bazı seferleri iptal edildi12 Şubat 2021 Cuma 09:10
  • İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın12 Şubat 2021 Cuma 09:09
  • DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı12 Şubat 2021 Cuma 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti