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İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ve mülklerine saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde çok sayıda Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ve mülklerine düzenlediği saldırılarda bir çocuk yaralandı, çok sayıda ev ve araç zarar gördü.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ve mülklerine saldırdı

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir grup Yahudi'nin, Ramallah'ın doğusundaki Beit-İl yerleşim birimi yakınlarındaki bir yolda seyir halindeki araca taşla saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, bir Filistinli ile oğlunun bulunduğu araca yönelik saldırıda çocuğun yaralandığı ifade edildi.

Nablus'un güneyindeki Burin kasabasından Nemr Ebu Mahmud isimli Filistinli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yitzhar yerleşim biriminden onlarca Yahudi'nin, kasabadaki evlere taş ve molotofkokteyli ile saldırdığını, 2 ev ve 4 otomobilin camlarının kırıldığını kaydetti.

Ebu Mahmud, beldedeki Filistinlilerin saldırıya engel olmaya çalıştığını ancak İsrail askerlerinin Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşı koyduğunu dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas da Burin'de bir eve 2 molotofkokteyli atıldığını, Burka köyü yakınlarında bir çocuğun yaralandığını, Nablus'un güneydoğusundaki Beyta ile Selfit'in batısındaki Burukin kasabalarında Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandığını açıkladı.

Daglas, yaşanan şiddet olaylarını, "Yahudilerin gece sokakları sadece kendilerine tahsis etme girişimi" olarak nitelendirdi ve bu tür saldırıların artabileceği uyarısında bulundu.

İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem'de araştırmacı Nasr Nevacia, Yatta kasabasının doğusunda Filistinlilere ait Susiya yerleşim yeri yakınlarındaki bir mağarada yaşayan 6 kişilik bir aileye saldırarak onları mağara dışına attığını ifade etti.

Filistin haber ajansı WAFA ise Yahudi yerleşimcilerin Beytüllahim'in doğusundaki Tuku kasabası yakınlarında Filistinlilerin araçlarına taşla saldırdığını, Beytüllahim'in güneyindeki Etzion kavşağını da trafiğe kapattıklarını aktardı.

Öte yandan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye WAFA'da yayımlanan açıklamasında, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki ana yollarda Filistinlileri hedef alan saldırılarını kınadı.

ABD'yi söz konusu saldırıları kınamaya ve yerleşim birimlerini genişletme arzusunu frenlemek için acil tedbir almaya çağıran Iştiyye, Birleşmiş Milletlerden (BM) de Filistin halkını korumasını ve bu tür saldırıları gerçekleştiren yerleşimcilere uluslararası seyahat yasağı getirilmesini istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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