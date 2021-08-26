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İşgalcinin ateşle oyunu: Radikal Yahudiler Aksa'da ayin düzenlemeye başladı

İşgalci İsrail hükûmetinin, radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa’da ayin düzenlemesine izin vererek bölgedeki statükoyu değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.
İşgalcinin ateşle oyunu: Radikal Yahudiler Aksa'da ayin düzenlemeye başladı

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Haham Yehuda Glick, bu ayinleri gizleme gereği dahi hissetmeden canlı yayınla paylaşıyor.

ABD doğumlu aşırı sağcı eski milletvekili Glick, on yıllardır statükoyu değiştirme çabalarına öncülük ediyor. Glick’e göre hükûmetin politikası, aşırı sağcı partilere liderlik eden eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görev süresi esnasında değişmeye başladı.

NYT’nin haberine göre Glick, 5 yıl önce polisin kendisi ile birlikte Yahudi inananların Mescid-i Aksa’da ayin düzenlemesine izin vermeye başladığını söyledi. Ayine katılan kişi sayısının “sessizce arttığını” belirten Haham Glick, tepkiyi önlemek için ise hiçbir zaman geniş çapta duyuru yapmadıklarını itiraf etti.

İsrail’in 1967 yılında Doğu Kudüs’ü işgalinden bu yana statüko, Harem-i Şerif içerisinde “gerekli kurallara uymaları şartıyla” gayrimüslimlerin bölgeyi ziyaret etmelerine izin verilmesi ile birlikte bölgede ibadet etmelerinin ise yasak olması yönünde.

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