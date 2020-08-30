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İshak Paşa Sarayı yakınında uçurulan dilek balonu nedeniyle 5 bin balya ot yandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı yakınlarında uçurulan dilek balonunun neden olduğu iddia edilen yangında, 5 bin balya ot yandı.
İshak Paşa Sarayı yakınında uçurulan dilek balonu nedeniyle 5 bin balya ot yandı

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, Urartu Kalesi ve Eski Bayezit Camisi’nin de içinde bulunduğu bölgede uçurulan bir dilek balonu, rüzgarın da etkisiyle Yemlihan Tan’ın evinin önünde bulunan ot yığınlarının üzerine düştü. 

Dilek balonundan çıkan kıvılcım kısa sürede ot yığınlarının tamamını sardı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 bin balya ot tamamen, evin yanındaki ahır ise kısmen yandı.

Jandarma ekipleri dilek balonunu uçurduğu iddia edilen kişinin olay yerinde ifadesini aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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